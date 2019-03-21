Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами по версии Forbes

Сергей Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами с 10 февраля 2018 года по 8 февраля 2019 года по версии Forbes. Он заработал $2,44 млрд на продаже «Магнита» банку ВТБ.

Вторую строчку занимает Михаил Прохоров, заработавший $1,77 млрд на продаже 49% баскетбольного клуба Brooklyn Nets и акций UC Rusal. Тройку замыкает Владимир Лисин, получивший дивиденды НЛМК в размере $1,59 млрд.

Далее идут Алексей Мордашов ($1,46 млрд), Алишер Усманов ($1,12 млрд), Владимир Потанин ($1,12 млрд), Вагит Алекперов ($740 млн), Виктор Вексельберг ($710 млн), Роман Абрамович ($600 млн) и Сулейман Керимов ($490 млн).

Напомним, что в прошлый раз рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами по версии Forbes возглавил Кирилл Шамалов.