В Казани появится новая офтальмологическая поликлиника

Фото: Максим Платонов

«Деньги выделены, новая офтальмологическая поликлиника в Казани будет построена», — сообщил на пресс-конференции, посвященной итогам 46-го заседания Госсовета РТ депутат Госсовета РТ, первый секретарь Татарстанского регионального отделения КПРФ Хафиз Миргалимов.

По словам Миргалимова, коммунисты обращались к президенту Татарстана с инициативой ускорить строительство поликлиники и на встрече с ним президент подтвердил наличие положительного решения этого вопроса. Также по инициативе ТРО КПРФ в этом году выделены средства на ремонт казанского детсада №39.

Напомним, в программу капитального ремонта социальных объектов на текущий год в Казани вошли 16 детских садов и лицей-интернат №2. На проведение работ выделено 651,6 млн рублей, по поручению Рустама Минниханова перечень работ по капремонту был расширен с 9 до 15 пунктов.

