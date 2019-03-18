В Казани на капремонт детских садов потратят более 600 млн рублей

В 2019 году в Казани капитально отремонтируют 16 детских садов и лицей-интернат №2 на общую сумму 651, 64 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В этом году перечень обязательных видов работ для детских садов расширен с 9 до 15. Кроме того, 43 млн рублей направят на капремонт 14 подростковых клубов.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2019 году на капитальный ремонт 234 многоквартирных домов Казани выделено 1,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба мэрии Казани. 84,3% от этой суммы собрали собственники помещений, 15,7% поступили из городского бюджета. В программу этого года включили 10 зданий бывших общежитий.



