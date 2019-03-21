В Удмуртии увеличили объемы ввода жилья на 38%

За 2 месяца 2019 года в Удмуртии ввели в эксплуатацию 148 тыс. кв. м жилья, что на 38% больше показателей соответствующего периода 2018 года. Об этом сообщает Удмуртстат. Всего в республике было построено 2 393 квартиры.

Жилые дома общей площадью 72,3 тыс. кв. м построены населением.

Среди регионов Приволжского федерального округа по объему ввода жилья на душу населения Удмуртия в январе — феврале 2019 года заняла 5-е место с показателем 97,7 кв. м. Лидером стал Татарстан, где на каждую тысячу проживающих введено 125,9 кв. м жилья. Наименьший показатель в Чувашии — 37,2 кв. м.

Ранее сообщалось, что более 200 млрд рублей требуется для решения проблемы обеспечения жильем детей-сирот.

