В России для обеспечения сирот жильем не хватает более 200 млрд рублей

Фото: Олег Тихонов

Более 200 млрд рублей требуется для решения проблемы обеспечения жильем детей-сирот, сообщает ТАСС.

Такое заявление сделала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Она отмечает, что темпы строительства не соответствуют темпам роста очереди из числа выпускников детдомов. Она заметила, что аппарат детского омбудсмена выступает за передачу полномочий по обеспечению жильем детей-сирот от Минпросвещения России в Минстрой.

Напомним, ранее сообщалось, что на заседании комитета Госсовета РТ по по бюджету, налогам и финансам Счетная палата отчиталась об итогах двух аудиторских проверок. Результаты обескураживающие: в социальной поддержке детей-сирот, а также в системе ЖКХ было обнаружено множество проблем и нарушений. К примеру, в детских домах оседают неиспользуемые миллионы рублей.