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Каждая пятая финансовая организация планирует ликвидировать свои офисы — исследование

09:49, 21.03.2019
Каждая пятая финансовая организация планирует ликвидировать свои офисы — исследование
Фото: pixabay.com

Каждая пятая финансовая организация (22%) планирует сократить свои офисы в этом году. Об этом говорится в докладе Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Согласно данным, причиной ликвидации количества отделений называется падение клиентской доли. 30% топ-менеджеров заявили, что не планируют каких-либо сокращений, 28% отметили, что готовы сохранить текущее количество офисов.

Опрос был также проведен среди пользователей финансовых услуг. 19% респондентов указали, что никогда не бывают в офисах финансовых компаний, решая все вопросы онлайн. 3% пользователей финансовых услуг регулярно посещают офисы финансовых компаний раз в неделю и чаще, еще 4% — один раз в две недели, 35% — раз в месяц.

Большинство опрошенных заявили, что посещают финансовые учреждения для внесения обязательных платежей.

Напомним, ранее сообщалось, что 62% россиян не верят в возможность вести честный бизнес.

Экономика
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