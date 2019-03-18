Новый культурный центр в Азино могут назвать в честь Ильгама Шакирова

Новый культурный центр в микрорайоне Азино планируют назвать в честь знаменитого татарского певца Ильгама Шакирова. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии Казани рассказал начальник управления культуры Азат Абзалов.

Также Абзалов завил о необходимости строительства культурного центра в микрорайоне «Салават купере». По его мнению, дворец культуры на 700 мест позволит создать комфортную культурную среду для жителей микрорайона, передает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, что народный артист России и Татарстана, певец Ильгам Шакиров скончался 16 января на 84-м году жизни после продолжительной болезни. На панихиде, которая прошла в Театре оперы и балета им. М. Джалиля, президент РТ Рустам Минниханов рассказал, что в честь артиста назовут концертный зал в Kazan Expo.