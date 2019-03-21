Фигуристы Тарасова и Морозов заняли второе место в соревнованиях спортивных пар на ЧМ

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро в соревнованиях спортивных пар на ЧМ, сообщает ТАСС.

По сумме короткой и произвольной программ они набрали 228,47 балла. Победила китайская пара Суй Вэньцзин и Хань Цун (234,84).

Напомним, ранее Максим Траньков, тренер фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, рассказал, почему ему пришлось прикрикнуть на пару во время их выступления. Тарасова и Морозов 20 марта выиграли короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме в соревнованиях спортивных пар.

— Это случилось после поддержки, где они немножко подсели. Они не доделали ее так широко, как надо, не доехали до борта. Подзажались немножко к концу, стали осторожничать, чтобы не ошибиться. И я им крикнул, чтобы они в дорожке шагов отдали все эмоции, потому что это последний элемент, который запоминается и судьям, и зрителям больше всего, — приводит слова Транькова «РИА Новости».

