Тренер Морозова и Тарасовой объяснил, почему накричал на своих фигуристов

Максим Траньков, тренер фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, рассказал, почему ему пришлось прикрикнуть на пару во время их выступления. Напомним, что Тарасова и Морозов сегодня утром выиграли короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме в соревнованиях спортивных пар.

— Это случилось после поддержки, где они немножко подсели. Они не доделали ее так широко, как надо, не доехали до борта. Подзажались немножко к концу, стали осторожничать, чтобы не ошибиться. И я им крикнул, чтобы они в дорожке шагов отдали все эмоции, потому что это последний элемент, который запоминается и судьям, и зрителям больше всего», — приводит слова Транькова «РИА Новости».



По итогам первого дня соревнований Тарасова, которая представляет Татарстан, и Морозов набрали 81,21 балла, установив мировой рекорд. Занявшей второе место китайской паре Суй Вэньцзин и Хань Цуном с 79,24 балла принадлежит предыдущий мировой рекорд.



Третью строчку занимает еще одна китайская пара — Пэн Чэн/Цзинь Ян, у них 75,51 балла. Другая российская пара — Наталья Забияко и Александр Энберт — с 73,96 балла занимает четвертое место.