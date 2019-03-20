Минниханов в Таджикистане стал почетным гостем праздника Навруз

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона стал почетным гостем на празднике прихода весны Навруз в городе Нуреке. Перед этим он осмотрел выставку народных ремесел.

«Наши народы связаны многовековыми узами дружбы. Это отражается и в доброй традиции отмечать праздник Навруз, который возник тысячи лет назад и проникнут любовью к жизни», — сказал лидер Таджикистана.

Минниханов, в свою очередь, поблагодарил Эмомали Рахмона и таджикский народ за организацию праздничных мероприятий и радушный прием, передает пресс-служба президента РТ.

«Для нас нынешний визит в Таджикистан — это символ расширения связей между нашими народами и дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества между Россией и Таджикистаном», — подчеркнул Минниханов и поздравил присутствующих с праздником.

Ранее Рустам Минниханов посетил культурные объекты Душанбе, а также познакомился с работой Нурекской ГЭС.