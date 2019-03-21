Ким Чен Ын может приехать в Россию после неудачных переговоров с Дональдом Трампом

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может с официальным визитом посетить Россию после того, как в конце февраля он провел неудачные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Dong-a Ilbo.



Об этом заявил бывший глава центра по вопросам Кореи Центрального разведывательного управления Эндрю Ким. С его слов, Ким Чен Ын захочет посетить Россию, чтобы показать всему миру хорошие отношения между Москвой и Пхеньяном. В то же время северокорейский лидер по-прежнему нацелен на обстоятельный диалог с США и Китаем.

Напомним, ранее сообщалось, что заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявила, что власти страны могут приостановить переговоры с США по вопросу денуклеаризации. Как сообщает AP со ссылкой на слова чиновницы, в КНДР разочарованы неудачными попытками сторон прийти к соглашению во время саммита США—Северная Корея во Вьетнаме. Ожидается, что глава КНДР Ким Чен Ын в ближайшее время объявит о своем решении по поводу остановки переговоров. В декабре прошлого года уже сообщалось, что КНДР может отказаться от денуклеаризации из-за давления США.