В Евросоюзе назвали условие отсрочки Brexit

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что короткая отсрочка даты Brexit возможна только при одобрении парламентом Великобритании соглашения об отделении страны от ЕС.

«Я считаю, что короткая отсрочка будет возможна, но это будет обусловлено положительным голосованием по соглашению об отделении в палате общин», — приводит слова Туска «РИА Новости».



Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила Дональда Туска об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза до 30 июня.

Напомним, что до этого британский парламент проголосовал за принятие плана премьер-министра Терезы Мэй, согласно которому выход из ЕС откладывается до 30 июня, если депутаты одобрят сделку ЕС до 20 марта.