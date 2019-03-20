Рустаму Минниханову показали работу Нурекской ГЭС в Таджикистане

Во второй день рабочего визита в Таджикистан президент республики Татарстан Рустам Минниханов посетил культурные объекты Душанбе и познакомился с работой Нурекской ГЭС, сообщает пресс-служба президента РТ.

Последняя является флагманом энергетической отрасли Таджикистана. Сейчас на объекте идет комплексная работа по модернизации станции.

Напомним, 19 марта президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках своей поездки в Таджикистан встретился с активом местной татарской общины. Встреча сопровождалась музыкальными номерами в исполнении детей и активной молодежи татаро-башкирского культурного центра. В завершение встречи активисты получили от Рустама Минниханова благодарности президента Республики Татарстан и памятные подарки. Отметим, что сегодня в Таджикистане проживают около 17 тысяч наших соотечественников. В Душанбе в 1991 году был создан Татаро-башкирский общественно-культурный центр «Дуслык». Он занимается организацией национально-культурной жизни татар в Таджикистане.