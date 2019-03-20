Лидер «Автомобилиста» Найджел Доус пропустит четвертый матч серии с «Салаватом Юлаевым»

Стали известны составы «Салавата Юлаева» и «Автомобилиста» на четвертый матч второго раунда Кубка Гагарина. Встреча состоится сегодня в Уфе. Начало — в 17.00 мск.

В состав клуба из Екатеринбурга не попал нападающий Найджел Доус, в первом звене его заменил Артем Гареев. У уфимцев, по сравнению с предыдущим матчем, никаких изменений нет, сообщает «Чемпионат». По предварительным данным, Доус не сыграет из-за ротавирусной инфекции.

«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Сергеев — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;

Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;

Елизаров, Скориков, Лукин — Хохряков — Гиматов.



«Автомобилист»:



Коварж (Фомин);

Василевский — Вишневский, Гареев — Да Коста — Голышев;

Гуркин — Трямкин, Литовченко — Паре — Секстон;

Лямин — Бодров, Чесалин — Грачёв — Казионов;

Валитов, Хрипунов — Торченюк — Обидин, Рассейкин.