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Лидер «Автомобилиста» Найджел Доус пропустит четвертый матч серии с «Салаватом Юлаевым»

16:39, 20.03.2019
Лидер «Автомобилиста» Найджел Доус пропустит четвертый матч серии с «Салаватом Юлаевым»
Фото: hc-avto.ru

Стали известны составы «Салавата Юлаева» и «Автомобилиста» на четвертый матч второго раунда Кубка Гагарина. Встреча состоится сегодня в Уфе. Начало — в 17.00 мск.

В состав клуба из Екатеринбурга не попал нападающий Найджел Доус, в первом звене его заменил Артем Гареев. У уфимцев, по сравнению с предыдущим матчем, никаких изменений нет, сообщает «Чемпионат». По предварительным данным, Доус не сыграет из-за ротавирусной инфекции.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Сергеев — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;
Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;
Елизаров, Скориков, Лукин — Хохряков — Гиматов.

«Автомобилист»:

Коварж (Фомин);
Василевский — Вишневский, Гареев — Да Коста — Голышев;
Гуркин — Трямкин, Литовченко — Паре — Секстон;
Лямин — Бодров, Чесалин — Грачёв — Казионов;
Валитов, Хрипунов — Торченюк — Обидин, Рассейкин.

СпортХоккей Башкортостан
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