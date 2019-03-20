Глава Республики Алтай подал заявление о досрочной отставке

Глава Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке, о чем он сообщил в Facebook.

«В связи с окончанием срока моих полномочий на посту главы Республики Алтай и переходом на другую работу мною подано заявление президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о добровольной досрочной отставке с этой должности. Подчеркиваю, что отставка была добровольной», — отмечается в сообщении Бердникова.

Напомним, ранее сообщалось, что губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил президенту РФ Владимиру Путину обращение с просьбой об отставке. Президент РФ Владимир Путин назначил исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера.