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Глава Республики Алтай подал заявление о досрочной отставке

09:44, 20.03.2019
Глава Республики Алтай подал заявление о досрочной отставке
Фото: facebook.com

Глава Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке, о чем он сообщил в Facebook.

«В связи с окончанием срока моих полномочий на посту главы Республики Алтай и переходом на другую работу мною подано заявление президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о добровольной досрочной отставке с этой должности. Подчеркиваю, что отставка была добровольной», — отмечается в сообщении Бердникова.

Напомним, ранее сообщалось, что губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил президенту РФ Владимиру Путину обращение с просьбой об отставке. Президент РФ Владимир Путин назначил исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

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