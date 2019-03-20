«Интерфакс» сообщил о скорой отставке губернаторов Оренбургской и Мурманской областей

В ближайшее время президент России Владимир Путин примет отставку главы Оренбургской области Юрия Берга и руководителя Мурманской области Марины Ковтун. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Ранее СМИ сообщили, что в ближайшее время в отставку могут уйти от трех до шести губернаторов. Среди них, помимо Ковтун и Берга, назывались Александр Бердников (Республика Алтай) и Борис Дубровский (Челябинская область). Отставка последних двух уже принята.