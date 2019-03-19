Матвиенко о возможных отставках губернаторов: «Этот «звездопад» завершится к середине апреля»
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала возможные отставки губернаторов в регионах плановым процессом.
«Еще будут отставки в этом году. Думаю, что этот «звездопад» завершится к середине апреля, кандидаты будут готовиться к выборам», — приводит ее слова «РИА Новости».
Матвиенко добавила, что с учетом новых задач, стоящих перед страной, «востребованы новые управленцы с новым видением».
Ранее СМИ сообщили, что в ближайшее время в отставку могут уйти от трех до шести губернаторов. Среди них назывались Марина Ковтун (Мурманская область), Александр Бердников (Республика Алтай), Юрий Берг (Оренбургская область) и Борис Дубровский (Челябинская область).
Сегодня Борис Дубровский официально объявил об уходе. На его место президент России Владимир Путин назначил замминистра энергетики РФ Алексея Текслера.ОбществоВласть
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