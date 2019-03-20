Moody's повысило рейтинги Ак Барс Банка

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз рейтингов банка Ак Барс по депозитам в национальной и иностранной валютах с «B2» до «B1» со стабильным прогнозом.

Также агентство повысило базовую и скорректированную оценки кредитоспособности (BCA) с «b3» до «b2». Долгосрочная оценка риска контрагента (CRA) повышена с «B1(cr)» до «Ba3(cr)».

Повышение рейтингов связано с улучшением качества активов и прибыльности банка вкупе с хорошим и стабильным уровнем достаточности капитала, пишет «Интерфакс».

По оценке агентства, доля проблемных кредитов банка снизилась с 10,9% в начале 2018 года до 9,5% в конце года. Ситуация улучшилась благодаря постепенному решению проблем со старыми невозвратными кредитами и их замещению новыми кредитами.

Ранее Forbes включил Ак Барс Банк в список лучших в мире.