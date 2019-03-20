В 2018 году кредитный портфель ВТБ в Татарстане превысил 146 млрд рублей

По итогам 2018 года кредитный портфель банка ВТБ в Татарстане вырос на 18% и превысил 146 млрд рублей.

Совокупный портфель привлеченных средств физических и юридических лиц увеличился на 19% и достиг 127 млрд рублей, сообщили «Реальному времени» в банке.

С начала предыдущего года розничный кредитный портфель ВТБ в РТ увеличился на 23%, и на 1 января 2019 года он составлял 75 млрд рублей.

Ранее ВТБ приобрел у миллиардера Романа Абрамовича долю в Первом канале. Ивестподразделение банка «ВТБ Капитал» купило у структуры предпринимателя «ОРТ-КБ» пакет в 20%.