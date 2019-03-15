Пациентам в России пришлось столкнуться с перебоями поставок лекарства от внезапной смерти при аритмии

Российские аптеки столкнулись с дефицитом кардиологического препарата амиодарон в таблетках, сообщает РБК.

Пациенты несколько недель не могут приобрести этот препарат. Представитель основного поставщика амиодарона на российский рынок подтвердил, что у компании возникли перебои с поставками в Россию. Следующая запланирована на апрель 2019 года. Амиодарон борется с нарушениями сердечного ритма, может предотвратить внезапную смерть.

Напомним, ранее сообщалось, что международная группа ученых, в которую входят представители США, Нидерландов, Бельгии, получила молекулу, которая может выступить универсальным и эффективным средством борьбы с гриппом. Мышам вводили молекулу, которая может имитировать поведение нейтрализующих тел. При попадании в организм мышей она способствовала полному выздоровлению. Новый метод даст возможность запустить процесс выздоровления еще до размножения инфекции внутри организма.