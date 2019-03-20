Вербов завершит карьеру по окончании сезона. Он будет тренером сборной России на летней Универсиаде

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Российский волейболист, либеро казанского «Зенита» Алексей Вербов завершит карьеру по окончании сезона и будет тренировать сборную России на Универсиаде в итальянском Неаполе, сообщает ТАСС со ссылкой на самого волейболиста.

«Я в течение двух месяцев продолжаю карьеру игрока. Потом возглавлю сборную России на Универсиаде в Неаполе, пока такой план», — сообщил Вербов.

Напомним, Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) планирует создать вторую команду сборной, которая будет представлять Россию на летней Универсиаде 2019 года.

В настоящий момент 37-летний Вербов выступает за казанский «Зенит», где совмещает игровую карьеру с тренерской деятельностью. В отдельных матчах Вербов заменяет главного тренера Владимира Алекно.