Россия призывает Запад вернуться к совместным усилиям в сфере контроля над вооружениями

Россия призывает США и другие западные страны вернуться к совместным усилиям в области контроля над вооружениями, сообщает ТАСС.

Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил, что среди партнеров России из числа постоянных членов Совета Безопасности ООН не осталось джентльменов, которые бы могли соблюдать неформальные договоренности. Об этом он сказал на конференции «Международное сотрудничество в неспокойном мире». По его словам, у России есть джентльменская договоренность пяти постоянных членов Совета. «Хотя там, правда, джентльменов уже не осталось, но договоренность есть: не рассказывать о том, кого будем поддерживать на место непостоянных членов Совета Безопасности», — цитирует ТАСС Лаврова.