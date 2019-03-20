Фонд развития промышленности предоставит заем в размере 56,5 млн рублей двум компаниям в Татарстане

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил предоставление двум компаниям из Татарстана заем на общую сумму 56,5 млн рублей.

Так, ООО «Татнефть-Пресскомпозит», дочка ПАО «Татнефть», получит 25 млн рублей. На эти деньги компания планирует автоматизировать процессы планирования, учета, контроля и анализа бизнес-процессов путем внедрения отечественных систем SCADA, MES и ERP.

Еще 31,5 млн рублей получит чистопольское ООО «Обувная компания Барс» на закупку оборудования для производства специальной рабочей обуви, сообщает пресс-служба ФРП.

Напомним, что в 2018 году Фонд развития промышленности направил порядка 3,5 млрд рублей на реализацию 13 проектов в Татарстане.