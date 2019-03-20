Фанаты «Зенита» о новом клубном телеканале Z+: «Чтобы достичь такого дна, нужно постараться»

Фото: Z+

Объединение болельщиков петербургского «Зенита» «Ландскрона» на своем официальном сайте выступило с критическим заявлением по поводу запуска новой медиаплатформы — клубного канала Z+:

«Мы готовы к новым вызовам ради болельщиков. Они получат полное погружение», — так анонсировали общественности запуск нового клубного телевидения «Зенита».

Погружение, действительно, оказалось полным: чтобы достичь такого дна, нужно сильно постараться. Высмеивать в прямом эфире на всю страну своих же футболистов, сравнивать их с бомжами, да еще и выделять на это бюджет. С такими кадрами в клубе никаких врагов не надо.

Неясно, зачем при существующем канале «Зенит-ТВ», который последние сезоны делает самый качественный контент в Лиге, было создавать эту пародию на треш-блогеров. Видимо, как всегда, все решил вопрос освоения бюджетов.

На фоне перестановок в руководстве клуба выход подобного эфира «для болельщиков» сильно подставляет это руководство и служит плохим сигналом для болельщиков «Зенита».

Адекватным решением этой ситуации может быть признание ошибки, отстранение некомпетентных кадров и отказ от попыток повторить подобное шоу в данном формате», — говорится в тексте заявления.