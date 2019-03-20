Имущество «Татфондбанка» выставят на торги
Обанкроченный «Татфондбанк» распродает свое имущество, которое находится на территории 11 регионов России.
Всего на аукцион будут выставлены 346 лотов, куда попадут жилые дома, квартиры и нежилые здания в Чувашии, Самарской, Нижегородской, Саратовской, Московской, Новосибирской областях, транспорт, ценные бумаги, доли в юрлицах, банкоматы, счетчики купюр и другое, передает ИА Regnum.
Торги пройдут в два этапа. Первый тендер будет реализован 21 мая, позже состоится второй — 31 мая. На нем будет продано то, что не было реализовано в первый раз.
Напомним, в минувшие выходные в Казани прошел митинг пострадавших вкладчиков «Татфондбанка» и «ИнтехБанка».ЭкономикаБанки Татарстан
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