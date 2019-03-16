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В Казани прошел митинг пострадавших вкладчиков «Татфондбанка» и «Интехбанка»

14:43, 16.03.2019 1
В Казани прошел митинг пострадавших вкладчиков «Татфондбанка» и «Интехбанка»
Фото: скриншот видео youtube.com

Сегодня в казанском парке им. Петрова прошел первый в 2019 году митинг кредиторов «Татфондбанка» и «Интехбанка».

Мероприятие приурочено ко второй годовщине банковского кризиса в Татарстане. Митинг согласован с исполкомом города Казани.

Среди выступивших на митинге была и лидер «Союза пострадавших клиентов ТФБ и «Интехбанка», член комитета кредиторов ТФБ Александра Юманова.

Напомним, что один из последних митингов вкладчиков «Татфондбанка» и «Интехбанка» прошел в декабре 2018 года. В акции приняли участие обманутые вкладчики, а также исполнительный директор Республиканского фонда поддержки (РФП) Рустем Ибрагимов.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16 марта
    1. жоржик. такие дела так не делаются. От Ваших воплей лучше становиться только тем, кто на Вашем горе строит своё "счастье", в том числе ВИДИМО и с использованием земель, находящихся в госсобственности;
    2. ведь у Вас, ребята, на руках документы. ДОКУМЕНТЫ. И вообще то есть какие то временные рамки...
    3. а малыша жалко. Вот с такого возраста ребёнок начинает понимать, что есть ..... (он таких слов ещё не знает. И пусть узнает не от меня), которые обидели его маму;
    4. надо понимать, что ВСЕ те, кто обидели маму ребетёнка, по факту подкидыши или из детдома, мам у них не было, а слово "мать" употребляют ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для связки других слов.
    5. интересно, а где можно ознакомиться с тем, как на самом деле обстоят дела с решением вопросов пострадавших? Ну чтобы тут не задавать вопросы, правильно излагаешь али не правильно? Пояснение в договоре государства нет, но у государства есть надзорные функции за исполнением финансового законодательства, так напишем. Так вот документально установлено или нет- кто конкретно, и в каких госорганах, прошляпил и получилось то, что получилось? И это можно обнародовать?
    6. то есть если государство, в лице своих представителей, всё делало правильно, то какого х... его представители лезут в то, что должно решаться в суде?
    7. Да ещё и землю подвешивают сотнями гектаров. То есть если Вы подвесили землю, то "подвесьте" для всеобщего обозрения и тех, кто прошляпил... естественно с документальным ОБОСНОВАНИЕМ их вины
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