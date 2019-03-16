В Казани прошел митинг пострадавших вкладчиков «Татфондбанка» и «Интехбанка»
Сегодня в казанском парке им. Петрова прошел первый в 2019 году митинг кредиторов «Татфондбанка» и «Интехбанка».
Мероприятие приурочено ко второй годовщине банковского кризиса в Татарстане. Митинг согласован с исполкомом города Казани.
Среди выступивших на митинге была и лидер «Союза пострадавших клиентов ТФБ и «Интехбанка», член комитета кредиторов ТФБ Александра Юманова.
Напомним, что один из последних митингов вкладчиков «Татфондбанка» и «Интехбанка» прошел в декабре 2018 года. В акции приняли участие обманутые вкладчики, а также исполнительный директор Республиканского фонда поддержки (РФП) Рустем Ибрагимов.Общество Татарстан
комментарии
2. ведь у Вас, ребята, на руках документы. ДОКУМЕНТЫ. И вообще то есть какие то временные рамки...
3. а малыша жалко. Вот с такого возраста ребёнок начинает понимать, что есть ..... (он таких слов ещё не знает. И пусть узнает не от меня), которые обидели его маму;
4. надо понимать, что ВСЕ те, кто обидели маму ребетёнка, по факту подкидыши или из детдома, мам у них не было, а слово "мать" употребляют ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для связки других слов.
5. интересно, а где можно ознакомиться с тем, как на самом деле обстоят дела с решением вопросов пострадавших? Ну чтобы тут не задавать вопросы, правильно излагаешь али не правильно? Пояснение в договоре государства нет, но у государства есть надзорные функции за исполнением финансового законодательства, так напишем. Так вот документально установлено или нет- кто конкретно, и в каких госорганах, прошляпил и получилось то, что получилось? И это можно обнародовать?
6. то есть если государство, в лице своих представителей, всё делало правильно, то какого х... его представители лезут в то, что должно решаться в суде?
7. Да ещё и землю подвешивают сотнями гектаров. То есть если Вы подвесили землю, то "подвесьте" для всеобщего обозрения и тех, кто прошляпил... естественно с документальным ОБОСНОВАНИЕМ их вины