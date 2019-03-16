В Казани прошел митинг пострадавших вкладчиков «Татфондбанка» и «Интехбанка»

Сегодня в казанском парке им. Петрова прошел первый в 2019 году митинг кредиторов «Татфондбанка» и «Интехбанка».

Мероприятие приурочено ко второй годовщине банковского кризиса в Татарстане. Митинг согласован с исполкомом города Казани.

Среди выступивших на митинге была и лидер «Союза пострадавших клиентов ТФБ и «Интехбанка», член комитета кредиторов ТФБ Александра Юманова.

Напомним, что один из последних митингов вкладчиков «Татфондбанка» и «Интехбанка» прошел в декабре 2018 года. В акции приняли участие обманутые вкладчики, а также исполнительный директор Республиканского фонда поддержки (РФП) Рустем Ибрагимов.