Следователи обнаружили в Подмосковье тайник киллеров — видео

В Подмосковье следователи в ходе операции обнаружили тайник киллеров.

По данным Следкома, тайник принадлежал преступной группировке, которая действовала в регионе в 90-х и 2000-х годах. Там хранилось 36 кг взрывчатки, два самодельных взрывных устройства, около 100 гранатометов, автоматов, винтовок, пистолетов и гранат, более 15 тысяч патронов.

На счету банды похищения, убийства, вымогательства и рейдерские захваты московских предприятий, сообщили в СУ СКР.

В настоящее время преступники, в том числе два киллера, задержаны. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее в Крыму задержали участника бандформирования, организовавшего тайник с 12 кг тротила.