В Казани проходит прощание с ведущим ТК «Эфир» Алексеем Кулешовым

Прощание с казанским тележурналистом, ведущим ТК «Эфир» Алексеем Кулешовым проходит в 7-й горбольнице Казани.

На траурную церемонию пришли около 100 человек, в том числе телезрители, друзья, коллеги журналиста, сообщает корреспондент «Реального времени».

Похороны Кулешова состоятся в Зеленодольске.

Напомним, Алексей Кулешов скончался 18 марта в возрасте 39 лет. По предварительной информации, он умер от пневмонии.