Новости общества

08:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани проходит прощание с ведущим ТК «Эфир» Алексеем Кулешовым

09:45, 20.03.2019 2
В Казани проходит прощание с ведущим ТК «Эфир» Алексеем Кулешовым
Фото: realnoevremya.ru

Прощание с казанским тележурналистом, ведущим ТК «Эфир» Алексеем Кулешовым проходит в 7-й горбольнице Казани.

На траурную церемонию пришли около 100 человек, в том числе телезрители, друзья, коллеги журналиста, сообщает корреспондент «Реального времени».

Похороны Кулешова состоятся в Зеленодольске.

Напомним, Алексей Кулешов скончался 18 марта в возрасте 39 лет. По предварительной информации, он умер от пневмонии.

Справка

Деятельность на телевидении Алексей Кулешов начал с редактора молодежного творческого объединения на одном из телеканалов в городе Зеленый Дол. На телеканале «Эфир» с 2003 года. Известен как ведущий программ «Город» и «Тема».

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 20 марта
    Скорбим, соболезнования его родным!
    Ответить
  • Анонимно 20 марта
    Очень рано ушел из жизни. Искренние саболезнования родным, близким ,друзьям. Пусть земля ему будет пухом. Г.Наб.Челны, семья Шамсутдиновых.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров