В Казани проходит прощание с ведущим ТК «Эфир» Алексеем Кулешовым
Прощание с казанским тележурналистом, ведущим ТК «Эфир» Алексеем Кулешовым проходит в 7-й горбольнице Казани.
На траурную церемонию пришли около 100 человек, в том числе телезрители, друзья, коллеги журналиста, сообщает корреспондент «Реального времени».
Похороны Кулешова состоятся в Зеленодольске.
Напомним, Алексей Кулешов скончался 18 марта в возрасте 39 лет. По предварительной информации, он умер от пневмонии.
Справка
Деятельность на телевидении Алексей Кулешов начал с редактора молодежного творческого объединения на одном из телеканалов в городе Зеленый Дол. На телеканале «Эфир» с 2003 года. Известен как ведущий программ «Город» и «Тема».
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