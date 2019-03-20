Минобороны РФ опубликовало видео полета Шойгу над Сирией

Фото: стоп-кадр - видеозапись Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало видеозапись полета главы ведомства Сергея Шойгу над территорией Сирии. Ролик выложен на официальной странице Минобороны в Facebook.

Борт министра сопровождали истребители Су-35С с авиабазы Хмеймим. На кадрах видно, как воздушные судна летят общей колонной в небе.

Шойгу прибыл в Сирию с официальным визитом и передал президенту республики Башару Асаду послание от президента РФ Владимира Путина.

Напомним, в ходе встречи Шойгу и Асад обсудили расширение возможностей по добровольному возвращению беженцев к местам своего проживания в Сирии, а также оказание населению САР гуманитарной помощи.