Минобороны РФ опубликовало видео полета Шойгу над Сирией
Министерство обороны России опубликовало видеозапись полета главы ведомства Сергея Шойгу над территорией Сирии. Ролик выложен на официальной странице Минобороны в Facebook.
Борт министра сопровождали истребители Су-35С с авиабазы Хмеймим. На кадрах видно, как воздушные судна летят общей колонной в небе.
Шойгу прибыл в Сирию с официальным визитом и передал президенту республики Башару Асаду послание от президента РФ Владимира Путина.
Напомним, в ходе встречи Шойгу и Асад обсудили расширение возможностей по добровольному возвращению беженцев к местам своего проживания в Сирии, а также оказание населению САР гуманитарной помощи.ОбществоВласть
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