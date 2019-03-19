Британские ученые доказали связь между употреблением сладких напитков и ранней смертью

Употребление сахаросодержащих напитков может значительно увеличить риск преждевременной смерти. Об этом заявили ученые Гарвардского университета.

Специалисты проанализировали данные 80 647 женщин, полученные с 1980 по 2014 год, и 37 716 мужчин за период с 1986 по 2014 год. Участники каждые два года делились с учеными информацией о своем образе жизни и состоянии здоровья, передает портал MedicalXpress.

Выяснилось, что чем больше люди употребляли сладкие напитки, тем выше становился шанс умереть от сердечно-сосудистых заболеваний. Так, те, кто пил две и более порций в день, увеличили риск получения болезни на 31%. Дополнительная порция увеличивала вероятность еще на 10%.

Примечательно, что риск ранней смерти из-за сахаросодержащих напитков был более выражен среди женщин, чем среди мужчин.

Напомним, ранее ученые рассказали о продукте, который резко увеличивает риск развития рака.