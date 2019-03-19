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Шойгу в Сирии передал Асаду послание от Путина

23:24, 19.03.2019
Шойгу в Сирии передал Асаду послание от Путина
Фото: mil.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Сирию с официальным визитом и передал президенту республики Башару Асаду послание от президента РФ Владимира Путина.

В ходе встречи Шойгу и Асад обсудили расширение возможностей по добровольному возвращению беженцев к местам своего проживания в Сирии, а также оказание населению САР гуманитарной помощи.

Кроме того, предметом беседы стали вопросы борьбы с терроризмом и обеспечения безопасности на Ближнем Востоке, передает «РИА Новости».

Асад отметил, что взаимодействие между Сирией и Россией находится на высоком уровне и помогает добиться побед над террористами.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что конфликт в Сирии продемонстрировал изменившийся формат войны в современном мире. По словам министра, теперь друг другу противостоят не регулярные армии.

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