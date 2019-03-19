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Глава Минтруда РФ: новый порядок начисления пенсий может быть внедрен в мае

18:52, 19.03.2019 18
Глава Минтруда РФ: новый порядок начисления пенсий может быть внедрен в мае
Фото: kremlin.ru

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что Пенсионный фонд РФ сможет ввести новый механизм начисления пенсий неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума, если этот законопроект будет принят.

«Мы исходим из того, что Пенсионный фонд уже в майских ведомостях реализует данный законопроект, который в ближайшее время, надеюсь, будет принят», — цитирует министра ТАСС.

Топилин также рассказал, что в 30 российских регионах занижают прожиточный минимум пенсионеров. Это делается, чтобы экономить на доплатах.

Сегодня Госдума РФ во втором чтении приняла законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. Перерасчет пенсий коснется 4 млн россиян.

ОбществоВласть
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комментарии 18

комментарии

  • Анонимно 20 марта
    Еще пересмотрели бы пенсии по стажу работы. Кто-то всю жизнь почти просидел, а получает как все, а у кого стаж 35-40 и выше получают минималку. Люди не виноваты что з\п были маленькие.
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    Анонимно 20 марта
    из 40 млн пенсионеров было 20 млн за чертой бедности а сейчас все 40 млн будут равны
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    Анонимно 20 марта
    с вами вполне согласна, и не только маленькие зарплаты,дело в том, что коофециет за советские годы маленький сейчас берут,а с девяностых всем работодатели ставят минималку,люди в этом не виновны,а власти все прекрасно об этом знают и меры мне кажется намеренно не принимают,что получались маленькие пенсии,и люди имеют 40 лет стажа,имеют пенсию такую же как те кто минимум работал,а теперь вообще сравняли всех и высмеялись над людьми,а особенно те кому подфортило,очень обидно они и сейчас работают без оформления и получают все надбавки,и здоровье сохранили,вот так смаху у нас и решаются все вопросы, как теперь достучатся до властей-неизвестно
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    Анонимно 20 марта
    да не достучатся,я сама имею 40 лет стажа а пенсия 11тысяч
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    Анонимно 20 марта
    Я очень любила свою работу, но оклады там были малые, естественно, пенсия малая, а стаж 33 года. А кто-то вовсе не работал, а получают со мной наравне. Справедливо ?
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    Анонимно 20 марта
    Да, это так. Стаж 40 лет . Пенсия -9845 руб.
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  • Анонимно 20 марта
    Выровняли размер пенсии для всех.У кого стаж хороший и коэффициент хороший, скоро будут получать просто социальную пенсию!
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  • Анонимно 20 марта
    Обязательно правительству надо пересмотреть пенсии за стаж, иначе все пенсии сравнялись с социальными.
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    Анонимно 20 марта
    С Вами согласна. Как Жириновский говорил, за каждый год стажа пенсионеру платить тысячу- было бы справедливо.
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    Анонимно 20 марта
    он, как всегда, прав!!!
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  • Анонимно 20 марта
    А может это всё делается специально, чтобы вообще не платить никому по их заслугам?
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  • Анонимно 20 марта
    Ну а Голикова что притихла, до перевода на новую должность, говорила - убрать надо эту дебильную бальную систему начисления пенсий, а теперь ей не выгодно честно пенсии начислять?
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  • Анонимно 20 марта
    молодец АНОНИМ! Но там видимо думают по государственному- кушать всем хочется...
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  • Анонимно 20 марта
    А кто мешал сделать индексацию во время принятия пенсионной реформы?
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  • Анонимно 20 марта
    Народ какая же эта пенсия так подачка дешевая от правителей что б с голоду не сдохли!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вы почитайте комменты едросов и все поймете подлее людишек наша страна не знала!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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  • Анонимно 20 марта
    Я тоже согласна с тем, что людям умышлено срезали стаж. Я сама получаю социальную пенсию, а стаж у меня 41 год, везде пахала и работы не боялась и зарплаты были хорошие. А получаю только за 20 лет работы, последнее место работы получается, а все что было до этого все куда-то улетело. Как буд-то до 90 - ых меня и не было.Некоторые за 5 лет до начала пенсии поработали, а теперь плачут, что пенсия маленькая, а всю жизнь жили, кайфовали.
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  • Анонимно 20 марта
    А сейчас умышленно создают класс малоимущих! Правительство выступило инициатором, а Единая Россия поддержала и решила не индексировать пенсии работающим пенсионерам, а президент и Совет Федерации одобрили эту б инициативу. А за тем и подняли возраст выхода на пенсию, несмотря на нищенский уровень пенсий. При этом предприятие, где работает пенсионер, перечисляет в бюджет от нескольких десятков до сотен тысяч рублей всех налогов в том числе на фонд оплаты труда, где 22 % в пенсионный фонд . Поэтому, когда говорят о нехватке денег на индексацию, то они вешают нам «лапшу на уши», ведь мы платим сами за себя, но нам эти деньги не возвращают!!! А если и возвращают, то это доля в десятки раз меньше чем индексируют. Вот простой пример - в августе 2018 года добавили 44 рубля или чуть более 500 рублей в год, в то время как налогов было уплачено более 54 тысяч. Считайте сами! Я понимал бы позицию, этой чиновничье-правительственно-депутатской братии, если бы пенсия и зарплата, в сумме превышала бы средний уровень зарплаты. Нет же! Пенсия и зарплата пенсионера в сумме не дотягивают до уровня средней зарплаты по стране! Хотя бы для этой категории отменили запрет на индексацию. А сейчас они умышленно создают класс малоимущих! Это политика государства, которым «рулит» чиновничья-правительственно-депутатская братия и все структуры власти и законодательства её поддерживают! Это значит, все они против нас работающих пенсионеров! Но пытаются впарить нам идею, что для нас это благо!
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  • Анонимно 21 марта
    Разделили людей , рожденным до 1967 стаж взяли по 2001 год для начисления пенсии, а остальной выкинули, в чем мы провинились???
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