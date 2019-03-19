Глава Минтруда РФ: новый порядок начисления пенсий может быть внедрен в мае

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что Пенсионный фонд РФ сможет ввести новый механизм начисления пенсий неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума, если этот законопроект будет принят.

«Мы исходим из того, что Пенсионный фонд уже в майских ведомостях реализует данный законопроект, который в ближайшее время, надеюсь, будет принят», — цитирует министра ТАСС.



Топилин также рассказал, что в 30 российских регионах занижают прожиточный минимум пенсионеров. Это делается, чтобы экономить на доплатах.

Сегодня Госдума РФ во втором чтении приняла законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. Перерасчет пенсий коснется 4 млн россиян.