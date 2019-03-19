Минтруд РФ: 30 российских регионов занижают прожиточный минимум пенсионеров

В 30 российских регионах занижают прожиточный минимум пенсионеров для экономии на доплатах.

По словам министра труда Максима Топилин, в каких-то регионах занижают на 100— 200 рублей, а где-то на 1,5 тыс. рублей, пишет «Интерфакс».

Напомним, сегодня Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума.

К этому чтению была предложена поправка о единой и обязательной для всех регионов методике определения прожиточного минимума пенсионеров.