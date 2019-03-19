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СМИ: Борис Дубровский решил покинуть пост губернатора Челябинской области

17:22, 19.03.2019 1
СМИ: Борис Дубровский решил покинуть пост губернатора Челябинской области
Фото: kremlin.ru

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский написал заявление об отставке.

Как сообщает Znak.com со ссылкой на источники, для этого глава региона явился сегодня в администрацию президента РФ. Кроме него в Кремль вызывали и других губернаторов, отмечает издание.

«Решение будет принято, когда будет ясность с кандидатом в губернаторы и когда Кремлю будет удобно», — цитирует издание один из источников.

Напомним, что сегодня сообщалось и о заявлении со стороны главы Оренбургской области Юрия Берга. Однако его представитель отрицает подобную информацию.

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комментарии

  • Niko Kaz 19 марта
    Бурные аплодисменты!!!
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