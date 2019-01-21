«Таттелеком» увеличит тарифы на услуги связи в Татарстане на 2,4%

ПАО «Таттелеком» увеличит тарифы на услуги связи в Татарстане. Соответствующий проект приказа Федеральной антимонопольной службы размещен 21 января на портале нормативных правовых актов.

Согласно пояснительной записке к документу, в среднем тарифы по регулируемым услугам связи вырастут на 2,4%.

Так, увеличение предельных максимальных уровней тарифов на предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии составит 2,3%, на предоставление местных телефонных соединений — 3,8%, на услугу по передаче внутренней телеграммы — 5,7%.

При этом, предельные максимальные уровни на предоставление доступа к сети местной телефонной связи, на предоставление внутризоновых телефонных соединений для всех категорий потребителей сохранят на уровне действующих.

Ранее «МегаФон», «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и Tele2 предупредили об изменении в январе тарифных планов в сторону увеличения из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% и ряда других изменений на рынке мобильной связи.

После этого стало известно, что ФАС проверит планы операторов повысить цены на связь.