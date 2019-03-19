Греф рассказал о штрафах за превышение скорости

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал журналистам, что регулярно получал уведомления о нарушении ПДД. Он отметил, что работать со штрафами через мобильное приложение очень удобно.

«Все время нарушаю правило в одном и том же месте: превышаю скорость, повесили знак «60 километров в час», а я все время еду со скоростью 80 километров в час. Просто я не видел этот знак раньше», — приводит слова топ-менеджера «РИА Новости».

Он отметил, что перестал превышать скорость после того, как пришло несколько сообщений из одного места.

«Я подъехал к тому месту и увидел, что в углу перед тоннелем повесили знак «60». После этого я уже знал, что скорость надо снижать, и уже больше не нарушаю», — подчеркнул Греф.

Напомним, что сегодня Герман Греф был вновь выдвинут кандидатом на пост президента Сбербанка. Его кандидатуру уже поддержал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.