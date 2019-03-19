Набсовет Сбербанка выступит с предложением акционерам переизбрать Грефа президентом банка

19 марта Сбербанк проведет заседание наблюдательного совета, сообщают «Ведомости».

Среди вопросов — утверждение кандидатов в новый состав совета на должность президента — председателя правления банка. Наблюдательный совет порекомендует акционерам переизбрать Грефа.

Напомним, ранее глава Сбербанка Герман Греф пояснил, что главная проблема России — отсутствие эффективной системы госуправления, сообщает «Российская газета». Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос финалиста конкурса «Лидеров России», который попросил озвучить три главные проблемы России. Ранее глава Сбербанка Герман Греф во время выступления перед финалистами конкурса «Лидеры России» в Сочи признался, что периодически у него возникает страх, что 170-летняя история компании может прерваться в период его управления.







