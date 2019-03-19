Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки силовиков в дата-центре

Петербургская товарно-сырьевая биржа прекратила торги нефтепродуктами. Об этом сообщается на сайте площадки.

По данным «Интерфакса», правоохранительные органы проводят проверку в помещении дата-центра, где расположены серверы биржи. Причина проверок не указывается.

Известно, что торги в секции срочного рынка будут возобновлены в 16.00 мск и продлятся ровно час. Торги в режиме «по фиксированной цене» начнутся в 16.15 мск и продлятся 15 минут.