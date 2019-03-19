Зарплаты бюджетников и госслужащих проиндексируют с октября на 4,3%

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации зарплаты федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%.

Согласно документу, повышение зарплат ожидается с 1 октября 2019 года.

Индексация коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также работников федеральных госорганов и гражданского персонала воинских частей.

Ранее сообщалось, что с 2020 года в России начнутся сокращения государственных служащих. Это делается для увеличения зарплаты.