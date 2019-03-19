Новости происшествий

08:03 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Жители Перми пожаловались на запах хлора

12:33, 19.03.2019
Жители Перми пожаловались на запах хлора
Фото: ru.wikipedia.org

Жители пермского микрорайона Крым пожаловались на запах хлора.

Как сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора, информация об этом поступила 19 марта в 8.30 по местному времени. После этого специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» выехали для отбора проб атмосферного воздуха на содержание хлора по адресам: Панфилова, 2, Воронежская, 44, Воронежская, 56.

В результате исследования превышения гигиенических нормативов по содержанию хлора в атмосферном воздухе не установлено.

Ранее Сибайский городской суд обязал Сибайский и Учалинский горно-обогатительные комбинаты ликвидировать очаги окислительных процессов в городском карьере до 28 апреля.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров