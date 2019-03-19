Жители Перми пожаловались на запах хлора

Жители пермского микрорайона Крым пожаловались на запах хлора.

Как сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора, информация об этом поступила 19 марта в 8.30 по местному времени. После этого специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» выехали для отбора проб атмосферного воздуха на содержание хлора по адресам: Панфилова, 2, Воронежская, 44, Воронежская, 56.

В результате исследования превышения гигиенических нормативов по содержанию хлора в атмосферном воздухе не установлено.

Ранее Сибайский городской суд обязал Сибайский и Учалинский горно-обогатительные комбинаты ликвидировать очаги окислительных процессов в городском карьере до 28 апреля.