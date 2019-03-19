В Госдуму поступил законопроект о расширении применения налогового вычета на лекарства

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который расширяет применение налогового вычета на лекарства, сообщает ТАСС.

Его предлагают применять в отношении всего перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Предлагаемые изменения расширят возможности налогоплательщиков по частичному возмещению стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения.

Напомним, ранее сообщалось, что российские аптеки столкнулись с дефицитом кардиологического препарата амиодарон в таблетках, сообщает РБК. Пациенты несколько недель не могут приобрести этот препарат. Представитель основного поставщика амиодарона на российский рынок подтвердил, что у компании возникли перебои с поставками в Россию. Следующая запланирована на апрель 2019 года. Амиодарон борется с нарушениями сердечного ритма, может предотвратить внезапную смерть.



