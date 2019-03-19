Курс доллара вырос на Мосбирже до 64,42 рубля

На открытии торгов Московской биржи курс доллара к рублю вырос на 5 копеек и составил 64,42 рубля.

Курс евро показывает увеличение на 13 копеек — 73,11 рубля.

Индекс РТС подрос на 0,5%, до 1218,98 пункта. Индекс Мосбиржи также увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,3% и равняется 2490,61 пункта.

Напомним, вчера курс евро упал ниже 73 рублей впервые с июля 2018 года.