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Экономика

Курс доллара вырос на Мосбирже до 64,42 рубля

10:33, 19.03.2019
Курс доллара вырос на Мосбирже до 64,42 рубля
Фото: pixabay.com

На открытии торгов Московской биржи курс доллара к рублю вырос на 5 копеек и составил 64,42 рубля.

Курс евро показывает увеличение на 13 копеек — 73,11 рубля.

Индекс РТС подрос на 0,5%, до 1218,98 пункта. Индекс Мосбиржи также увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,3% и равняется 2490,61 пункта.

Напомним, вчера курс евро упал ниже 73 рублей впервые с июля 2018 года.

ЭкономикаФинансы
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