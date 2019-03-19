Татарстан и Пермский край получат в этом году по 129,8 млн рублей на повышение производительности труда
В 2019 году Татарстан и Пермский край получат по 129,8 млн рублей на повышение производительности труда.
Согласно данным «Известий», Башкирия, Нижегородская и Самарская области получат по 112,4 млн рублей.
Всего в этом году регионам в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» до 2021 года выделят 1,96 млрд рублей из федерального бюджета. Деньги пойдут на создание региональных центров компетенций (РЦК) и обеспечение их деятельности.
Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что Россия на 40 лет отстала по производительности труда от стран G7.Общество БашкортостанТатарстан
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