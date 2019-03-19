В Уфе грязный снег вывезут с улиц до конца марта

Мэр Уфы Ульфат Мустафин на оперативном совещании в мэрии 19 марта установил сроки по вывозу грязного снега с территории города.

По словам градоначальника, предварительная дата окончания уборки — 22 марта. Спустя неделю все работы на улицах Уфы должны быть полностью завершены.

«Чтоб на обочинах грязного снега не было», — подчеркнул Мустафин.

Также он добавил, что в этом году объем вывезенного из города снега превысил показатель прошлого года на 260%. В текущий момент вывезено более 2 млн кубометров снежной массы.

Напомним, ранее Мустафин рассказал о кадровых перестановках в администрации города.