«Тольяттиазот» увеличил чистую прибыль в 8 раз

«Тольяттиазот» увеличил чистую прибыль по стандартам РСБУ в 8 раз по итогам 2018 года, сообщается на официальном портале компании.

В результате чистая прибыль составила 7,1 млрд рублей. Выручка компании выросла на 27%.

Напомним, ранее сообщалось, что первый в современной истории Тольятти экологический митинг собрал не больше 150 человек. Для города с населением 800 тысяч жителей — это капля в море. Выходит, что тема выбросов вредных веществ по-настоящему волнует лишь экологических активистов да пользователей «Фейсбука». Тем не менее 23 сентября 2018 года на небольшой площадке недалеко от крупнейшего в городе торгового центра, собралась разношерстная толпа. Единственное, кого не было на акции протеста, так это представителей химических предприятий, которые, собственно, и обвиняют в загрязнении воздуха — а именно компаний «Сибур», «Куйбышевазот» и «Тольяттиазот».



