Минфин поможет разрешить вопросы с иностранными налоговиками

Минфин будет контролировать соблюдение условий соглашений об избежании двойного налогообложения. Уведомление о разработке соответствующего документа размещено на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о разрешении конфликтов, когда российским компаниям доначисляют налоги за границей, даже если с этой страной есть соглашение об избежании двойного налогообложения.

Напомним, ранее ЦБ РФ выступил против идеи Минфина РФ допускать к привлечению бюджетных средств исключительно банки с государственным участием в капитале, сообщает «Интерфакс». Из ответов первого зампреда ЦБ Сергея Швецова на вопросы банкиров после встречи в «Бору» следует, что подобное решение создаст еще большие преимущества крупным госбанкам.