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ЦБ не оценил идею Минфина допускать к бюджетным средствам только банки с госучастием

17:33, 15.03.2019
ЦБ не оценил идею Минфина допускать к бюджетным средствам только банки с госучастием
Фото: google.com/maps / скриншот

ЦБ РФ выступил против идеи Минфина РФ допускать к привлечению бюджетных средств исключительно банки с государственным участием в капитале, сообщает «Интерфакс».

Из ответов первого зампреда ЦБ Сергея Швецова на вопросы банкиров после встречи в «Бору» следует, что подобное решение создаст еще большие преимущества крупным госбанкам.

Напомним, ранее «Реальное время» писало, что за восемь дней банковский сектор ПФО потерял трех местных игроков. Опрошенные эксперты в один голос признают, что внимание клиентов небольших местных банков будет перенаправляться в сторону крупных и федеральных кредитных организаций.

ЭкономикаБанки
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