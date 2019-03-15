ЦБ не оценил идею Минфина допускать к бюджетным средствам только банки с госучастием

ЦБ РФ выступил против идеи Минфина РФ допускать к привлечению бюджетных средств исключительно банки с государственным участием в капитале, сообщает «Интерфакс».

Из ответов первого зампреда ЦБ Сергея Швецова на вопросы банкиров после встречи в «Бору» следует, что подобное решение создаст еще большие преимущества крупным госбанкам.

Напомним, ранее «Реальное время» писало, что за восемь дней банковский сектор ПФО потерял трех местных игроков. Опрошенные эксперты в один голос признают, что внимание клиентов небольших местных банков будет перенаправляться в сторону крупных и федеральных кредитных организаций.