Венесуэльский генерал признал Гуаидо президентом страны
Венесуэльский генерал Карлос Ротондаро признал спикера Национальной ассамблеи страны Хуана Гуаидо президентом Боливарианской Республики. Об этом он заявил в интервью телеканалу NTN24.
По его словам, в 1987 году он дал клятву защищать Венесуэлу, но сейчас в стране находятся «некомпетентное и коррумпированное правительство», которое выступает не в пользу народа.
«Я признаю Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Я не предатель, я всегда предан своей родине», — отметил Ротондаро.
В настоящее время генерал находится на территории Колумбии, где запросил предоставление убежища.
Напомним, ранее генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес также признал Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента страны.Общество
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