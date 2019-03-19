Венесуэльский генерал признал Гуаидо президентом страны

Венесуэльский генерал Карлос Ротондаро признал спикера Национальной ассамблеи страны Хуана Гуаидо президентом Боливарианской Республики. Об этом он заявил в интервью телеканалу NTN24.

По его словам, в 1987 году он дал клятву защищать Венесуэлу, но сейчас в стране находятся «некомпетентное и коррумпированное правительство», которое выступает не в пользу народа.

«Я признаю Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Я не предатель, я всегда предан своей родине», — отметил Ротондаро.

В настоящее время генерал находится на территории Колумбии, где запросил предоставление убежища.

Напомним, ранее генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес также признал Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента страны.