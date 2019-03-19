ТурСтат назвал страны-лидеры по числу посетивших Россию туристов

Наибольший рост турпотока в Россию по итогам 2018 года зафиксирован из Китая и Южной Кореи.

Как отмечает аналитическое агентство ТурСтат, значительное число туристов прибыло в Россию из стран — участниц чемпионата мира по футболу.

За 2018 год в Россию совершили 1,69 млн поездок из Китая, что на 14% больше, чем годом ранее. Турпоток из Южной Кореи вырос на 42%, до 361 тыс. поездок.

Среди стран ЕС по числу поездок в РФ лидирует Германия — 645 тыс. (+11%). За ней следуют Франция (207 тыс. поездок, +12%) и Италия (205 тыс., +9%).

Кроме того, значительную долю в общем турпотоке составляют Великобритания, Нидерланды, Австрия, Швеция и Бельгия.

Ранее Украина лишилась первого места в рейтинге по притоку мигрантов в Россию, уступив Таджикистану. По данным Росстата, число мигрантов с Украины по сравнению с 2017 годом сократилось более чем в три раза.