МИД России призвал НАТО и ЕС признать выбор жителей Крыма

МИД России в годовщину присоединения Крыма призвал ЕС и НАТО не заниматься политиканством и «прислушаться к голосу крымчан».

«Пора признать сделанный населением Крыма и Севастополя демократический выбор и обратить внимание на позитивные изменения в его жизни в составе Российской Федерации»,— говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ считают новые санкции ЕС из-за инцидента в Керченском проливе «возмутительным решением».

Отмечается, что ЕС и НАТО игнорируют тот факт, что после вхождения Крыма в состав России он крепнет «как уникальный «сплав» культур и традиций разных народов».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ответные санкции будут сняты, если Евросоюз отменит свои ограничения в области сельского хозяйства.