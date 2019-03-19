МИД России призвал НАТО и ЕС признать выбор жителей Крыма
МИД России в годовщину присоединения Крыма призвал ЕС и НАТО не заниматься политиканством и «прислушаться к голосу крымчан».
«Пора признать сделанный населением Крыма и Севастополя демократический выбор и обратить внимание на позитивные изменения в его жизни в составе Российской Федерации»,— говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В МИД РФ считают новые санкции ЕС из-за инцидента в Керченском проливе «возмутительным решением».
Отмечается, что ЕС и НАТО игнорируют тот факт, что после вхождения Крыма в состав России он крепнет «как уникальный «сплав» культур и традиций разных народов».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ответные санкции будут сняты, если Евросоюз отменит свои ограничения в области сельского хозяйства.ОбществоВласть
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